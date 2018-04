Безумные эмоции Буффона в матче с «Реалом». Видео

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов против "Реала" (3:1) испытал весь спектр эмоций. Сначала итальянец безумно радовался третьему голу в ворота мадридской команды, который сравнял общий счет в противостоянии.

Gianluigi Buffon's reaction to Juventus' third goal is EVERYTHING 👊 pic.twitter.com/agOyQweIW4

— Football on BT Sport (@btsportfootball) 11 апреля 2018 г.

Но затем голкипер был невероятно рассержен на судью матча Майкла Оливера , который на 3-й компенсированной минуте поставил пенальти в его ворота. Итальянец слишком эмоционально высказал свои претензии арбитру, из-за чего потерял шанс стать героем вечера — англичанин показал Буффону красную карточку.

Definite penalty for Real Madrid? Or way too harsh on Juventus? 🤔 Ronaldo with the goal to put Real through. Red card for Buffon. Sent off in quite possibly his last Champions League game. Mental. pic.twitter.com/iPZIl5X6vg

— Alex (@alex_rowell) 11 апреля 2018 г.

