Чемпионы Европы по прыжкам на батуте Павлова и Заломин начинают выступления в Баку 

ТАСС, 12 апреля. Чемпионат Европы по прыжкам на батуте стартует в четверг в Баку. Российские гимнасты в этом виде спорта считаются сильнейшими на континенте, завоевав два года назад в испанском Вальядолиде семь золотых медалей.
На чемпионате Европы участники соревнуются в индивидуальных и синхронных прыжках на батуте, в прыжках на двойном мини-трампе и акробатической дорожке, в этих дисциплинах также запланированы командные турниры. Титул чемпионки Европы в олимпийском виде — индивидуальных прыжках на батуте — будет защищать Яна Павлова. В состав российской сборной в этом виде также вошли Ирина Кундиус, Сусана Кочесок и Алина Кузнецова, в мужском турнире выступят вице-чемпион Европы 2016 года Дмитрий Ушаков, Сергей Азарян, Михаил Мельник и Дмитрий Зенкин. В синхронных прыжках на батуте выступят Азарян и Мельник, а также Ушаков и Андрей Юдин, в женском турнире заявлены Павлова и Кочесок, Кузнецова и Кундиус.
В прыжках на двойном мини-трампе титулы чемпиона мира и Европы принадлежат российскому гимнасту Михаилу Заломину. В Баку в этом виде программы также выступят Александр Одинцов, Василий Макарский и Виталий Кривонос, в женской команде — вице-чемпионка Европы Полина Троянова, Дана Садкова, Дарья Солкина и Софья Богданова. На акробатической дорожке выступят Вадим Афанасьев, Григорий Носков, Максим Шлякин, Александр Лисицын, чемпионка Европы Анна Коробейникова, Виктория Даниленко, Наталья Парахина, Елена Краснокуцкая.
По словам главного тренера сборной России Алексея Рыжкова, в подготовке к чемпионату Европы был сделан упор на суммарную сложность первого и второго упражнений.
Главный конкурент — белорус Гончаров
В мировых прыжках на батуте доминируют гимнасты из Китая, которые завоевали семь золотых наград на ноябрьском чемпионате мира в Софии. Российские спортсмены выиграли три золота — в столице Болгарии победили Заломин, а также мужская и женская команды в прыжках на двойном мини-трампе. В Баку же основными конкурентами сборной России станут спортсмены из Белоруссии, лидером сборной этой страны является олимпийский чемпион и чемпион мира в прыжках на батуте Владислав Гончаров. При этом чемпионка мира в индивидуальных прыжках на батуте Татьяна Петреня первенство Европы пропустит.
В четверг на чемпионате Европы запланированы квалификационные соревнования. В пятницу определятся победители командных турниров в прыжках на батуте, в субботу — на двойном мини-трампе и акробатической дорожке. Победители в индивидуальных видах определятся в воскресенье. По итогам предварительных соревнований в финал выходят по восемь участников и пар в индивидуальных и синхронных прыжках, а также по пять сборных в командных турнирах.
В чемпионате Европы примут участие более 300 спортсменов из 24 стран, параллельно в Баку также состоится первенство континента среди юниоров, которое является отборочным на Всемирные юношеские игры, запланированные на октябрь в Буэнос-Айресе.
Главное соревнование сезона у прыгунов на батуте — ежегодный чемпионат мира, который пройдет в ноябре в Санкт— Петербурге.