Чемпионы Европы по прыжкам на батуте Павлова и Заломин начинают выступления в Баку

ТАСС , 12 апреля. Чемпионат Европы по прыжкам на батуте стартует в четверг в Баку. Российские гимнасты в этом виде спорта считаются сильнейшими на континенте, завоевав два года назад в испанском Вальядолиде семь золотых медалей.

Сергей Азарян, На чемпионате Европы участники соревнуются в индивидуальных и синхронных прыжках на батуте, в прыжках на двойном мини-трампе и акробатической дорожке, в этих дисциплинах также запланированы командные турниры. Титул чемпионки Европы в олимпийском виде — индивидуальных прыжках на батуте — будет защищать Яна Павлова. В состав российской сборной в этом виде также вошли Ирина Кундиус, Сусана Кочесок и Алина Кузнецова , в мужском турнире выступят вице-чемпион Европы 2016 года Дмитрий Ушаков Михаил Мельник и Дмитрий Зенкин. В синхронных прыжках на батуте выступят Азарян и Мельник, а также Ушаков и Андрей Юдин , в женском турнире заявлены Павлова и Кочесок, Кузнецова и Кундиус.

По словам главного тренера сборной России Алексея Рыжкова, в подготовке к чемпионату Европы был сделан упор на суммарную сложность первого и второго упражнений.

Главный конкурент — белорус Гончаров

В мировых прыжках на батуте доминируют гимнасты из Китая, которые завоевали семь золотых наград на ноябрьском чемпионате мира в Софии. Российские спортсмены выиграли три золота — в столице Болгарии победили Заломин, а также мужская и женская команды в прыжках на двойном мини-трампе. В Баку же основными конкурентами сборной России станут спортсмены из Белоруссии, лидером сборной этой страны является олимпийский чемпион и чемпион мира в прыжках на батуте Владислав Гончаров. При этом чемпионка мира в индивидуальных прыжках на батуте Татьяна Петреня первенство Европы пропустит.

В четверг на чемпионате Европы запланированы квалификационные соревнования. В пятницу определятся победители командных турниров в прыжках на батуте, в субботу — на двойном мини-трампе и акробатической дорожке. Победители в индивидуальных видах определятся в воскресенье. По итогам предварительных соревнований в финал выходят по восемь участников и пар в индивидуальных и синхронных прыжках, а также по пять сборных в командных турнирах.

В чемпионате Европы примут участие более 300 спортсменов из 24 стран, параллельно в Баку также состоится первенство континента среди юниоров, которое является отборочным на Всемирные юношеские игры, запланированные на октябрь в Буэнос-Айресе.

Главное соревнование сезона у прыгунов на батуте — ежегодный чемпионат мира, который пройдет в ноябре в Санкт— Петербурге.