Чилаверт: футбольная мафия помешала «Ювентусу» выйти в полуфинал Лиги чемпионов

Экс-голкипер сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт поделился мнением об ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» обыграл в Мадриде «Реал» (3:1). На последних минутах британский арбитр Майкл Оливер назначил пенальти в ворота итальянской команды, а затем удалил голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона . Этот эпизод возмутил бывшего голкипера, который раскритиковал решение судейской бригады.

«Футбольная мафия помешала «Ювентусу» выйти в полуфинал Лиги чемпионов», — написал Чилаверт на своей странице в сети «Твиттер».

В первом поединке, который состоялся в Турине, «Реал» обыграл соперника со счётом 3:0. Жеребьёвка полуфинальной стадии Лиги чемпионов намечена на 13 апреля.