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Чилаверт: футбольная мафия помешала «Ювентусу» выйти в полуфинал Лиги чемпионов
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Чилаверт: футбольная мафия помешала «Ювентусу» выйти в полуфинал Лиги чемпионов 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Экс-голкипер сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт поделился мнением об ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» обыграл в Мадриде «Реал» (3:1). На последних минутах британский арбитр Майкл Оливер назначил пенальти в ворота итальянской команды, а затем удалил голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона. Этот эпизод возмутил бывшего голкипера, который раскритиковал решение судейской бригады.
«Футбольная мафия помешала «Ювентусу» выйти в полуфинал Лиги чемпионов», — написал Чилаверт на своей странице в сети «Твиттер».
В первом поединке, который состоялся в Турине, «Реал» обыграл соперника со счётом 3:0. Жеребьёвка полуфинальной стадии Лиги чемпионов намечена на 13 апреля.
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