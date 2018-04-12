Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал поражение от «Ювентуса» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча, проходившая в Мадриде, завершилась со счетом 3:1 в пользу туринцев. «Реал» сумел отыграться на 98-й минуте, после реализованного Криштиану Роналду пенальти.
В первом матче «Реал» выиграл (3:0) и по сумме двух встреч вышел в полуфинал.
«Это было безумие. Обе команды играли хорошо, но нам не удавалось забить. Мы заслуживали большего и не должны были проигрывать 0:2 в первом тайме, потому что у нас были моменты.
«Реал» бился до конца, создавал голевые ситуации, но забил очень поздно. Мы плохо начали, но затем 20-25 минут провели на хорошем уровне.
Что касается пенальти, мне кажется, что арбитр верно разобрался. Соперник сначала коснулся Васкеса рукой, а потом и ногами. Если смотреть по телевизору, это пенальти», — сказал Кроос в эфире BT Sport.