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Алекс: «Трансфер Роши — не пустая трата денег, он себя покажет»
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Алекс: «Трансфер Роши — не пустая трата денег, он себя покажет» 

Спорт-Экспресс 36 минут назад
Бывший полузащитник "Спартака" Алекс считает, что игрок клуба Педро Роша еще сможет проявить себя в будущем. Форвард перешел в «Спартак» в начале сезона. На данный момент он провел за команду 12 матчей, забил 1 гол и сделал 2 передачи во всех турнирах.
— У Роши проблемы с адаптацией. Что можете сказать болельщикам, которые уже критикуют его приобретение?
— Им нужно набраться терпения. Первый сезон часто уходит на получение нового опыта, понимание новой культуры. Но Роша и правда очень талантлив. Этот трансфер — не пустая трата денег. На своей позиции, слева в атаке, Педру был одним из важнейших игроков для «Гремиу». С его уходом команда потеряла атакующую мощь. Плюс Педру нужна игровая практика. Пока что на тех позициях действуют Самедов и Промес. У «Спартака» уже сформированный коллектив, опытный, ставший чемпионом. Думаю, Роша покажет себя в следующем сезоне. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
Полностью интервю Алекса — скоро в «СЭ»
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