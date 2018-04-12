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Безумная концовка в Мадриде: прав ли судья?
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Безумная концовка в Мадриде: прав ли судья? 

Чемпионат.com 31 минуту назад
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» на своём поле проиграл «Ювентусу». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счётом 3:1 в пользу туринцев.
После домашнего поражения со счётом 0:3 «Ювентус» отыграл отставание на выезде, но в компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота туринцев. Криштиану Роналду реализовал 11-метровый удар и вывел «Реал» в полуфинал Лиги чемпионов.
«Чемпионат» предлагает читателям ответить на вопрос: прав ли судья Майкл Оливер?
Принять участие в опросе можно на PlayBuzz.
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