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Буффон: «Счастлив и горжусь тем, как мы играли, мы сделали невозможное возможным»
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Буффон: «Счастлив и горжусь тем, как мы играли, мы сделали невозможное возможным» 

Soccer News 5 часов назад
Фото: Soccer News
Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон дал комментарий по ответному матчу 1/4 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".
"Мы сделали все, что должны были сделать. «Реал Мадрид» — отличная команда, и я надеюсь, что они пройдут весь путь в турнире, но сегодня мы полностью заслужили хотя бы дополнительное время.
Тем не менее, жизнь продолжается. Я счастлив и горжусь тем, как мы играли, мы сделали невозможное возможным. Стыдно, что так все закончилось", — цитирует 40-летнего вратаря «старой синьоры» официальный сайт УЕФА.
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