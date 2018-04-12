Буффон: «Счастлив и горжусь тем, как мы играли, мы сделали невозможное возможным»

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон дал комментарий по ответному матчу 1/4 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала"

"Мы сделали все, что должны были сделать. «Реал Мадрид» — отличная команда, и я надеюсь, что они пройдут весь путь в турнире, но сегодня мы полностью заслужили хотя бы дополнительное время.

Тем не менее, жизнь продолжается. Я счастлив и горжусь тем, как мы играли, мы сделали невозможное возможным. Стыдно, что так все закончилось", — цитирует 40-летнего вратаря «старой синьоры» официальный сайт УЕФА.