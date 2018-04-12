Буффон: «Я счастлив и горд нашей игрой, мы сделали невозможное возможным»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сожалеет о вылете его команды из Лиги чемпионов, несмотря на героическую попытку отыграть три гола у "Реала"

— Мы отдали все, что должны были. «Реал» — великая команда, и я надеюсь, что она пройдет весь турнирный путь, но сегодня мы абсолютно заслуживали хотя бы овертайма.

Жизнь продолжается. Я счастлив и горд нашей игрой, мы сделали невозможное возможным. Очень жаль, что все закончилось именно так, — приводит слова Буффона УЕФА

Напомним, что в концовке матча с «Реалом» Буффон получил свою первую красную карточку в матчах Лиги чемпионов.