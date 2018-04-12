Ещё
Буффон: «Я счастлив и горд нашей игрой, мы сделали невозможное возможным»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Буффон: «Я счастлив и горд нашей игрой, мы сделали невозможное возможным» 

Евро-футбол.Ру 20 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сожалеет о вылете его команды из Лиги чемпионов, несмотря на героическую попытку отыграть три гола у "Реала".
— Мы отдали все, что должны были. «Реал» — великая команда, и я надеюсь, что она пройдет весь турнирный путь, но сегодня мы абсолютно заслуживали хотя бы овертайма.
Жизнь продолжается. Я счастлив и горд нашей игрой, мы сделали невозможное возможным. Очень жаль, что все закончилось именно так, — приводит слова Буффона УЕФА.
Напомним, что в концовке матча с «Реалом» Буффон получил свою первую красную карточку в матчах Лиги чемпионов.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Зырянов: "Все стараются, играют в меру своих возможностей и способностей" Пике спорил с Вальверде из-за тактики на матч с "Ромой" "Ювентус" следит за Дембеле
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA обвинило Россию в даче взятки главе IBU18
Липницкая опубликовала откровенное фото3
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В МОК разгорелся новый скандал14
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение