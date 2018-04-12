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Минспорт поможет отремонтировать Центральный бассейн у «Волгоград Арены»?
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Минспорт поможет отремонтировать Центральный бассейн у «Волгоград Арены»? 

АиФ Волгоград 22 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
В бюджете региона уже выделили деньги на обновление спортивного объекта.
В Волгограде побывал с рабочим визитом вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Вице-премьер, отвечающий за спортивный блок, провёл в городе-герое рабочее совещание. В нём приняли участие губернатор Андрей Бочаров, представители Оргкомитета «Россия-2018» и ряда федеральных министерств.
Вице-премьер сообщил, что Минспорт поможет с реконструкцией Центрального бассейна, расположенного рядом с новым стадионом «Волгоград Арена». Из федерального бюджета на эти цели выделены необходимые средства.
— Стадион введён в эксплуатацию, — отметил зампред. — Есть ещё вопросы, которые можно будет решить после тестовых матчей. Подготовлены тренировочные площадки. Будет реконструирован бассейн возле стадиона. Это станет подарком волгоградцам от Минспорта.
По оценке Виталия Мутко, регион полностью готов к предстоящему чемпионату в плане инфраструктуры и капитальных объектов. При этом столичный гость акцентировал внимание на текущих оргзадачах — подготовке волонтёров, доработке транспортной схемы. На первый план вышли благоустройство, организация транспорта, питания и торговли, подготовка фестиваля болельщиков, который состоится на Центральной набережной Волгограда уже в дни мундиаля.
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