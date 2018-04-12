Ещё
Зинедин Зидан: «Реал» создал много моментов и заслужил общую победу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зинедин Зидан: «Реал» создал много моментов и заслужил общую победу 

Советский спорт 15 минут назад
Напомним, благодаря победе в первом матче со счетом 3:0 в полуфинал вышел «Реал».
«Я рад. Мы заслужили общую победу. Сегодня мы создали много моментов, но мяч не хотел идти в ворота, пришлось попотеть», — цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.
Советский спорт: последние новости
Серхио Эскудеро: Немного расстроены, что не удалось пройти «Баварию» Массимилиано Аллегри: «Ювентус» доминировал весь матч Президент «Ювентуса» Аньелли: В еврокубках засуживают итальянские клубы. Нужно вводить видеоповторы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA обвинило Россию в даче взятки главе IBU18
Липницкая опубликовала откровенное фото3
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В МОК разгорелся новый скандал14
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение