Мюллер: «У „Баварии“ — большие цели на Лигу Чемпионов»

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов с «Севильей».

"Возможно, счет 0:0 не доставил удовольствия фанатам, на которое они надеялись. Но, если посмотреть на результаты других пар, этот результат является перспективным для нас. В футболе все может случиться. Мы можем быть удовлетворены довольно удобными 0:0. Мы рады попасть в полуфинал, но это только часть плана. Это то, что мы должны были сделать на пути в финал. У этой команды — большие цели", — цитирует 28-летнего нападающего официальный сайт УЕФА.