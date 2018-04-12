Алексей Березуцкий: У нас не очень много шансов повторить римское чудо 

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Алексей Березуцкий в преддверии ответной игры с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги Европы отметил, что у его команды не слишком большая обойма игроков.
— Календарь у нас сейчас довольно непростой, но мы к этому готовы. И физически команда готова. Просто у нас недостаточно большая обойма игроков. Но в ЦСКА всегда было так. «Арсенал» прекрасно атакует, если мы допускаем ошибки, то это они заставляют нас их совершать. Дала ли победа «Ромы» над «Барселоной» (3:0) мотивацию? «Рома» провела прекрасный матч и сотворила чудо. Шансов у нас повторить такое не очень много, но в футболе иногда случаются чудеса, — сказал Алексей на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, матч в Лондоне завершился разгромной победой подопечных Арсена Венгера (4:1).