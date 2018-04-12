Андрей Канчельскис: Думаю, «Арсенал» забьет столько, сколько захочет, ничья для ЦСКА будет очень хорошим результатом

— Есть ли у ЦСКА шанс повторить сценарий противостояния «Ромы» с «Барселоной», в котором итальянская команда потерпела поражение в гостях 1:4, но взяла верх 3:0 дома и вышла в полуфинал Лиги чемпионов? — Какой шанс? Реально нужно на вещи смотреть. Мы еще не готовы к такому уровню игры, как в английском, итальянском, немецком и испанском чемпионатах. Это очень сложно. Если только «Арсенал» сам себе мячи не привезет. — А хлопнуть дверью в турнире, добившись победы с минимальным счетом, ЦСКА по силам? — Нет, не думаю. Не сыграют они 1:0. Думаю, сколько «Арсенал» захочет забить, столько и забьет. Если они сыграют вничью, для ЦСКА это будет очень хороший результат. Но я в этом сомневаюсь, — приводит слова Канчельскиса Rusfootball.Info. — Тяжеловато на данный момент с «Арсеналом» играть вничью. Надо реально смотреть на вещи. Все мы хотим верить в чудо, но чудо, к сожалению, бывает редко. И чудо происходит с командами, которые играют в топовых европейских чемпионатах. Если бы такой высокий уровень игры был в нашем, российском, футболе, тогда бы можно было надеяться. В нашем случае я такого, к сожалению, пока не видел. В советские времена, да, были чудеса, но там и уровень игроков, и уровень футбола был высоким. Сейчас все по-другому. — В отсутствие в составе «Арсенала» такого мастеровитого игрока, как Генрих Мхитарян , армейцам, наверное, полегче будет? Согласны? — Для «Арсенала» Мхитарян — очень значимый игрок. Он футболист именно для «Арсенала», а не для « Манчестер Юнайтед », за который выступал раньше. Действительно, то, что он выбыл из-за травмы, потеря. Но у «Арсенала» все-таки немало футболистов атаки — так что это не такие проблемы, как сегодня у ЦСКА. И в атаке, и обороне. У «Арсенала» в принципе серьезных кадровых проблем не видно.

Матч между армейцами и «канонирами» состоится 12 апреля в Москве, начало в 22:05 по Москве.

Сможет ли ЦСКА повторить успех «Ромы» и пройти в полуфинал еврокубка по итогам двух матчей с «Арсеналом»?