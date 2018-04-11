Ещё
Пономарёв: «Проблема игроков ЦСКА, что они не интуичат, как в „Арсенале“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пономарёв: «Проблема игроков ЦСКА, что они не интуичат, как в „Арсенале“ 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что уровень «армейцев» не позволяет надеяться на проход в полуфинал Лиги Европы в противостоянии с лондонским «Арсеналом».
"Рома" сотворила чудо в Лиге чемпионов, но там другие люди играют. ЦСКА желает победы, но возможности не те. «Арсенал» на таких скоростях развивает атаку. Они печенкой чувствуют, кто где должен находиться.
В чем проблема ЦСКА? Значит, не интуичат. Березуцкие, Игнашевич и Акинфеев — игроки хорошего уровня. Дзагоев не вытягивает. Надежды на него возлагали, но он никак не может восстановиться после травм. Хорошо бы выиграть 1:0, может в обороне сработаем", — сказал Пономарёв.
Напомним, что ответная игра состоится в четверг, 12 апреля в Москве. Первая встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу лондонцев.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Зырянов: "Все стараются, играют в меру своих возможностей и способностей" Аньелли требует внедрения ВАР в еврокубках Аллегри: "Доказали, что результат в Турине был несправедлив"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA обвинило Россию в даче взятки главе IBU18
Липницкая опубликовала откровенное фото3
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В МОК разгорелся новый скандал14
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение