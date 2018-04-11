Пономарёв: «Проблема игроков ЦСКА, что они не интуичат, как в „Арсенале“

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что уровень «армейцев» не позволяет надеяться на проход в полуфинал Лиги Европы в противостоянии с лондонским «Арсеналом».

"Рома" сотворила чудо в Лиге чемпионов, но там другие люди играют. ЦСКА желает победы, но возможности не те. «Арсенал» на таких скоростях развивает атаку. Они печенкой чувствуют, кто где должен находиться.

В чем проблема ЦСКА? Значит, не интуичат. Березуцкие, Игнашевич и Акинфеев — игроки хорошего уровня. Дзагоев не вытягивает. Надежды на него возлагали, но он никак не может восстановиться после травм. Хорошо бы выиграть 1:0, может в обороне сработаем", — сказал Пономарёв.

Напомним, что ответная игра состоится в четверг, 12 апреля в Москве. Первая встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу лондонцев.