Владимир Пономарев: У ЦСКА нет возможностей «Ромы» — там другие люди играют

Напомним, первая встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу лондонцев. Сегодня в Москве в 22:05 начнется ответная игра.

«Рома» сотворила чудо в Лиге чемпионов, но там другие люди играют. ЦСКА желает победы, но возможности не те. «Арсенал» на таких скоростях развивает атаку. Они печенкой чувствуют, кто где должен находиться. В чем проблема ЦСКА? Значит, не интуичат. Березуцкие, Игнашевич и Акинфеев — игроки хорошего уровня. Дзагоев не вытягивает. Надежды на него возлагали, но он никак не может восстановиться после травм. Хорошо бы выиграть 1:0, может в обороне сработаем», — сказал Пономарев

Сможет ли ЦСКА повторить успех «Ромы» и пройти в полуфинал еврокубка по итогам двух матчей с «Арсеналом»?