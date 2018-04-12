Ещё
Владимир Пономарев: У ЦСКА нет возможностей «Ромы» — там другие люди играют
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владимир Пономарев: У ЦСКА нет возможностей «Ромы» — там другие люди играют 

Советский спорт 18 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Напомним, первая встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу лондонцев. Сегодня в Москве в 22:05 начнется ответная игра.
«Рома» сотворила чудо в Лиге чемпионов, но там другие люди играют. ЦСКА желает победы, но возможности не те. «Арсенал» на таких скоростях развивает атаку. Они печенкой чувствуют, кто где должен находиться. В чем проблема ЦСКА? Значит, не интуичат. Березуцкие, Игнашевич и Акинфеев — игроки хорошего уровня. Дзагоев не вытягивает. Надежды на него возлагали, но он никак не может восстановиться после травм. Хорошо бы выиграть 1:0, может в обороне сработаем», — сказал Пономарев.
Сможет ли ЦСКА повторить успех «Ромы» и пройти в полуфинал еврокубка по итогам двух матчей с «Арсеналом»?
Советский спорт: последние новости
Роман Павлюченко: Судья мог не ставить пенальти в ворота «Ювентуса», и шума бы не было Андрей Николишин: Чемпионат мира станет для Воробьева фактически боевым крещением "Бавария" и "Виллербан" войдут в состав постоянных участников Евролиги
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы» в США21
Липницкая опубликовала откровенное фото94
Николишин рассказал о причинах ухода Знарка
Британцев пугают российскими фанатками59
Знарок лишился поста14
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение