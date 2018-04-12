Кьеллини после пенальти в конце матча обвинил «Реал» в подкупе арбитра 

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини обвинил ”Реал” в подкупе арбитра после того, как англичанин Майкл Оливер назначил пенальти в ворота туринской команды на последней минуте матча. Благодаря голу с пенальти «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а «Ювентус» прекратил выступления в турнире.
Сразу после назначения пенальти больше всех протестовал вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, получивший за это красную карточку. При этом Кьеллини обратился к некоторым игрокам «Реала», показывая пальцами жест, символизирующий взятку. Как отмечает Mundo Deportivo, в этот момент защитник «Ювентуса» выкрикивал, что «Реал» заплатил судье.