Ещё
Кьеллини после пенальти в конце матча обвинил «Реал» в подкупе арбитра
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кьеллини после пенальти в конце матча обвинил «Реал» в подкупе арбитра 

SPORT24.ru 9 минут назад
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини обвинил ”Реал” в подкупе арбитра после того, как англичанин Майкл Оливер назначил пенальти в ворота туринской команды на последней минуте матча. Благодаря голу с пенальти «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а «Ювентус» прекратил выступления в турнире.
Сразу после назначения пенальти больше всех протестовал вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, получивший за это красную карточку. При этом Кьеллини обратился к некоторым игрокам «Реала», показывая пальцами жест, символизирующий взятку. Как отмечает Mundo Deportivo, в этот момент защитник «Ювентуса» выкрикивал, что «Реал» заплатил судье.
SPORT24.ru: последние новости
Бенатиа: «Давать такой пенальти – абсурдно, я не толкал Васкеса» Зидан: «Реал» заслуженно вышел в полуфинал ЛЧ, а Роналду никогда не подводит» Аллегри: «Не хочу судить арбитра, но «Ювентус» заслуживал дополнительное время»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA обвинило Россию в даче взятки главе IBU18
Липницкая опубликовала откровенное фото3
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В МОК разгорелся новый скандал14
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение