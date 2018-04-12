Марсело: «То, что случилось с „Барселоной“, не произошло бы с „Реалом“

Защитник "Реала" Марсело не сомневался в том, что его команда пройдёт «Ювентус» в Лиге чемпионов, даже несмотря на то, что в конце ответного матча мадридцы дома проигрывали 0:3. Однако в компенсированное время команда Зинедина Зидана вырвала победу по сумме двух встреч. В то же время «Барселона» проиграла «Роме» 0:3 после домашней победы 4:1.

— То, что случилось с «Барселоной», не произошло бы с нами, потому что мы «Реал», — приводит слова Марсело the Express.

Вместе с «Реалом» в полуфинал пробились «Бавария», «Рома» и «Ливерпуль».