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Марсело: «То, что случилось с „Барселоной“, не произошло бы с „Реалом“
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Марсело: «То, что случилось с „Барселоной“, не произошло бы с „Реалом“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник "Реала" Марсело не сомневался в том, что его команда пройдёт «Ювентус» в Лиге чемпионов, даже несмотря на то, что в конце ответного матча мадридцы дома проигрывали 0:3. Однако в компенсированное время команда Зинедина Зидана вырвала победу по сумме двух встреч. В то же время «Барселона» проиграла «Роме» 0:3 после домашней победы 4:1.
— То, что случилось с «Барселоной», не произошло бы с нами, потому что мы «Реал», — приводит слова Марсело the Express.
Вместе с «Реалом» в полуфинал пробились «Бавария», «Рома» и «Ливерпуль».
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