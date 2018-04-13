Юпп Хайнкес: «Бавария» против «Реала»? Это сенсационное противостояние" 

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов. Соперником мюнхенцев стал "Реал".
— Я должен сказать, что это сенсационное противостояние, встреча гигантов, в хорошем смысле слова, — приводит Bild слова Хайнкеса. — Криштиану Роналду, как и Лионель Месси, является лучшим игроком в мире. Я много общался с Тони Кроосом о португальце. Он подтвердил, что Роналду невероятно трудолюбив на тренировках, в этом смысле очень похож на Арьена Роббена.
Первая встреча в этой паре пройдет в Мюнхене 25 апреля, ответная — в Мадриде 1 мая.