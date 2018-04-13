Юпп Хайнкес: «Бавария» против «Реала»? Это сенсационное противостояние" 

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Коллаж дня. Кудряшов - "пятница, 13-е" и Telegram в руках Акинфеева

Артем Ребров: "Любая команда против "Спартака" – серьезный соперник. Надо настраиваться на "Урал" на 100 процентов"