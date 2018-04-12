Мехди Бенатия: Васкес упал, потому что ему ничего другого не оставалось делать

Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатия высказался о моменте с назначением пенальти в концовке ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Реалом» (3:1) на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Обещаю вам, что не толкал его (Васкеса), — приводит Football Italia слова марокканца. — Он упал, потому что ему ничего другого не оставалось делать в этот момент.

Давать такой пенальти на 93-й минуте — это полный абсурд. У «Баварии» все было то же самое в прошлом году. Что тут поделать».

Напомним, матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером . В первой игре в Турине «Реал» выиграл со счетом 3:0 и по сумме двух матчей вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча