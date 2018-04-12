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Видаль во время матча «Баварии» следил за игрой «Ювентуса» против «Реала»
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Видаль во время матча «Баварии» следил за игрой «Ювентуса» против «Реала» 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль во время матча своей команды с «Севильей» следил за игрой ”Реал” — «Ювентус». Чилийский футболист не мог принять участие в матче из-за повреждения. Во время матча «Баварии» он находился на стадионе, но параллельно следил за игрой «Ювентуса», своей бывшей команды.
Как отмечают немецкие журналисты, Видаль смотрел за игрой «Юве» на своем телефоне. Туринская команда выигрывала у «Реала» со счетом 3:0, и Артуро не скрывал радости в связи с происходившим. За концовкой игры Видаль следил уже на ноутбуке одного из журналистов. Бывший полузащитник «Ювентуса» разочарованно махнул рукой, когда нападающий «Реала» Криштиану Роналду поразил ворота бьянконери с пенальти. Видео выложил итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
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