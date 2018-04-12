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Тони Кроос: «Реал» забыл, как надо забивать"
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Тони Кроос: «Реал» забыл, как надо забивать" 

Спорт-Экспресс 54 минуты назад
Полузащитник "Реала" Тони Кроос считает, что его команда могла забить намного раньше в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом». Мадридцы отличились в добавленное время и прошли в полуфинал (4:3 по сумме двух встреч).
— Это была сумасшедшая игра. Обе команды играли хорошо, но мы забыли, как надо забивать, — цитирует BT Sport Крооса. — Мы заслуживали больше, чем 0:2 к перерыву, потому что имели шансы забить. Мы боролись до окончания матча, создавали моменты, но забили лишь в самой концовке. Да, «Реал» плохо начал матч, но затем провел неплохой отрезок длиной в 20-25 минут.
Реал — Ювентус
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