Тони Кроос: «Реал» забыл, как надо забивать"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос считает, что его команда могла забить намного раньше в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом». Мадридцы отличились в добавленное время и прошли в полуфинал (4:3 по сумме двух встреч).

— Это была сумасшедшая игра. Обе команды играли хорошо, но мы забыли, как надо забивать, — цитирует BT Sport Крооса. — Мы заслуживали больше, чем 0:2 к перерыву, потому что имели шансы забить. Мы боролись до окончания матча, создавали моменты, но забили лишь в самой концовке. Да, «Реал» плохо начал матч, но затем провел неплохой отрезок длиной в 20-25 минут.

Реал — Ювентус