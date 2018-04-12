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«Реал» показал, как игроки отпраздновали в раздевалке выход в полуфинал ЛЧ
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«Реал» показал, как игроки отпраздновали в раздевалке выход в полуфинал ЛЧ 

SPORT24.ru 19 минут назад
Пресс-служба ”Реала” выложила в «Твиттере» видео, на котором запечатлено, как игроки команды в раздевалке отпраздновали выход в полуфинал Лиги чемпионов.
В четвертьфинале «Реал» по сумме двух матчей превзошел «Ювентус». Первая игра в Турине завершилась победой «Реала» со счетом 3:0. В ответной игре в Мадриде «Ювентус» сумел восстановить равновесие в счете, к 60-й минуте забив три гола и не пропустив одного. На последней минуте матча судья назначил в пользу «Реала» пенальти, который реализовал Криштиану Роналду.
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