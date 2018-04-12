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Магомед-Шапи Сулейманов: «Болельщики „Реала“, занесите судье бабки»
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Магомед-Шапи Сулейманов: «Болельщики „Реала“, занесите судье бабки»
Спорт-Экспресс
1 час назад
Комментарии
Полузащитник «Краснодара»
Магомед-Шапи Сулейманов
прокомментировал итог ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов
"Реал"
— «Ювентус». Мадридцы уступили 1:3, но вышли в полуфинал благодаря забитому пенальти в компенсированное время.
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