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Магомед-Шапи Сулейманов: «Болельщики „Реала“, занесите судье бабки»
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Магомед-Шапи Сулейманов: «Болельщики „Реала“, занесите судье бабки» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал итог ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов "Реал" — «Ювентус». Мадридцы уступили 1:3, но вышли в полуфинал благодаря забитому пенальти в компенсированное время.
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