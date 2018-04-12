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В Китае арестовали россиянина, который прыгнул с небоскреба
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В Китае арестовали россиянина, который прыгнул с небоскреба 

Свободная пресса 1 час назад
Россиянин прыгнул с парашютом с китайского небоскреба и был арестован полицией. Инцидент произошел в Пекине. В китайских печатных изданиях появилась информация о том, что гражданин России спрыгнул с парашютом с местного небоскреба высотой 528 метров. Экстремал благополучно приземлился на дороге, проходящей рядом с высотным зданием. Однако на этом острые ощущения для россиянина не закончились — местные полицейские заметили нарушителя общественного порядка и попытались его задержать. Парашютист скрылся от сотрудников правоохранительных органов, но через несколько часов его все-таки арестовали.
«Подобные прыжки лучше не осуществлять в городе, ведь это опасно не только для прыгающего, но для проходящих внизу людей», — цитирует мнение китайского инструктора по прыжкам с парашютом Vladtime.
Любителя острых ощущений лишили свободы на десять суток. Известно, что перед прыжком он организовал трансляцию в социальных сетях, чтобы привлечь к своему поступку больше внимания.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Люк Айкинс, американский скайдайвер, успешно совершил первый в истории прыжок с высоты 7 600 метров без парашюта. После примерно двух минут свободного падения Айкинс приземлился на сетку площадью около трети футбольного поля, которая была натянута на высоте 20-этажного дома. Прыжок состоялся в Калифорнии. 42-летний экстремал выпрыгнул из самолета вместе с группой парашютистов, благодаря чему весь прыжок был заснят на видео.
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