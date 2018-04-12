В подтрибунном помещении едва не началась драка между игроками «Реала» и «Ювентуса»

По окончании ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов между "Реалом" и «Ювентусом» (1:3) едва не началась драка в подтрибунном помещении. Как сообщает Marca, в тоннеле на пути к своим раздевалкам игроки противоположных команд продолжали спорить по поводу пенальти, назначенного в добавленное время.

Игроки «Реала» и «Ювентуса» кричали и оскорбляли друг друга, а драке помешали металлическое заграждение, которое отделяет команды, направляющиеся в раздевалки. Кроме того, сотрудники полиции взяли ситуацию под свой контроль. Как отмечает, Champions Total защитник «Реала» Серхио Рамос, не принимавший участие в матче, тоже помог успокоить страсти.

Реал — Ювентус