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В подтрибунном помещении едва не началась драка между игроками «Реала» и «Ювентуса»
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В подтрибунном помещении едва не началась драка между игроками «Реала» и «Ювентуса» 

Спорт-Экспресс 53 минуты назад
По окончании ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов между "Реалом" и «Ювентусом» (1:3) едва не началась драка в подтрибунном помещении. Как сообщает Marca, в тоннеле на пути к своим раздевалкам игроки противоположных команд продолжали спорить по поводу пенальти, назначенного в добавленное время.
Игроки «Реала» и «Ювентуса» кричали и оскорбляли друг друга, а драке помешали металлическое заграждение, которое отделяет команды, направляющиеся в раздевалки. Кроме того, сотрудники полиции взяли ситуацию под свой контроль. Как отмечает, Champions Total защитник «Реала» Серхио Рамос, не принимавший участие в матче, тоже помог успокоить страсти.
Реал — Ювентус
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