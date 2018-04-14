Ассистентский дубль Ивана Проворова помог «Филадельфии» выиграть у «Пингвин

А вундеркинд Лайне продолжил забивать за «Виннипег».

Вторые матчи серий, начавшихся раньше остальных, принесли очередные сюрпризы. «Питтсбург» слишком расслабился после победы со счётом 7:0, «Виннипег» снова сыграл уверенно, а «Вегас» и «Лос-Анджелес» продолжили упорнейшее противостояние.

«Питтсбург» поставили на место

«Конечно, нас обескураживает такой результат. Но это плей-офф, здесь всякое бывает. Мы оставим этот матч за спиной, пойдём дальше, и, обещаю вам, что мы исправимся за этот проигрыш», — говорил капитан «Филадельфии» Клод Жиру после разгромного поражения в первой игре. Эти слова тогда были восприняты как обычная попытка оправдаться, и никто не обратил на них особенного внимания. Как выяснилось, совершенно напрасно: пока все восхищались хет-триком Сидни Кросби, хоккеисты и тренеры «Флайерз» сделали необходимые выводы и сыграли тонко, слаженно и эффективно. Место в воротах «лётчиков» вновь занял Брайан Эллиотт , который на этот раз отыграл великолепно, отразив 34 броска из 35. Первый период хозяева провели чуть лучше соперника с точки зрения бросковой активности, но реализация моментов в этот вечер не была сильной стороной «Пингвинз», а первое же удаление обернулось пропущенной шайбой от Шейна Гостибера. Едва началась вторая двадцатиминутка, как преимущество «Флайерз» увеличилось: Иван Проворов нашёл на ближней штанге Шона Кутюрье , который пытался прострелить на пятачок, но шайба причудливо взмыла в воздух и отрикошетила за спину Мэтту Мюррею

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Дальнейший сценарий встречи развивался по привычной канве, когда «Питтсбург» старался что-то создать и не мог довести момент до логического завершения, а «лётчики» умело пользовались чужими ошибками и действовали с максимальной эффективностью. Единственным «пингвином», кому удалось переиграть Эллиотта, стал Патрик Хёрнквист , убежавший от опекавшего его Мэннинга, и пробивший вратаря хлёстким кистевым в ближний угол. Преимущество «Филадельфии» к тому моменту составляло уже четыре шайбы, поэтому никакого перелома гол шведа в ход событий не внёс.

«Никто не давал нам шансов, никто на нас не ставил. Я не знаю, что произойдёт дальше, но уверен только в одном: мы продлили серию ещё на один матч, а в этой игре показали, как можем играть», — скромно заметил наставник «Флайерз» Дейв Хэкстол.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Что же до Сидни Кросби, то он, по хлёсткому выражению питтсбургских журналистов, на этот раз сделал «анти хет-трик», упустив три хороших возможности забить. Самой яркой из них был выход один на один в середине второго периода, когда капитан «Пингвинз» обокрал своего коллегу Жиру и убежал один на один, но проиграл дуэль Эллиотту. К тому моменту хозяева уступали со счётом 0:2, и забитый гол мог полностью изменить ход матча.

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«Нельзя сомневаться и менять решение. Конечно, если бы счёт стал 2:1, то пошла бы другая игра. Это был выход один на один и, возможно, ключевой момент в матче», — сокрушался после игры Кросби. «Это просто хоккей. Невозможно реализовывать все моменты, которые создаёшь, соперник ведь тоже очень хочет забить. У нас всё нормально. У всех бывают матчи, когда шайба не идёт в сетку», — успокоил болельщиков наставник обладателей Кубка Стэнли Майк Салливан . Теперь серия переезжает в Город братской любви, и третий матч состоится в ночь с воскресенья на понедельник.

Лайне забил, «Виннипег» снова выиграл

«Виннипег» стал первой командой, обеспечившей себе преимущество в две победы после двух домашних встреч. «Реактивщики» более чем в два раза превзошли «Миннесоту» по количеству бросков, а уверенные действия в завершающей стадии атак не оставили хоккеистам «Уайлд» особых шансов. 19-летний Патрик Лайне и защитник Тайлер Майерс , забивший удивительный по красоте гол, набрали по 2 (1+1) балла, а победа стала для «Джетс» 11-м домашним выигрышем подряд, если считать матчи регулярного чемпионата. Автором победного гола стал Пол Штястны , приобретённый «Виннипегом» в дедлайн, что лишний раз подтвердило правоту менеджмента клуба и заставило огорчиться поклонников «Сент-Луиса». Несколько массовых стычек в концовке третьего периода лишь увеличили общее количество штрафного времени (82 минуты на двоих), но на исход матча повлиять уже не могли. «Для нас счёт 2-0 в серии — это лучшая ситуация, которая только могла быть. У „Миннесоты“ хорошая команда, поэтому расслабляться рано. Теперь мы будем играть в гостях, где нужно будет показать свой лучший хоккей», — сказал Лайне, идущий в тройке лидеров спора бомбардиров в плей-офф.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».