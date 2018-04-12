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В Амурской области установлен подозреваемый в незаконных изготовлении и сбыте фальшивой 2000-рублёвой купюры
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В Амурской области установлен подозреваемый в незаконных изготовлении и сбыте фальшивой 2000-рублёвой купюры 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 41 минуту назад
Фото: Амурская служба новостей
В феврале текущего года в дежурную часть отдела МВД России по Ивановскому району поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции с. Среднебелая Ивановского района при пересчете денежных средств обнаружен билет банка России достоинством 2000 рублей образца 2017 года с признаками подделки.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что данную купюру оператору станции передал мужчина в качестве оплаты за ГСМ. Подлинность банкноты вызвала сомнение у одного из работников АЗС при пересчёте выручки — от купюры на пальцах рук осталась краска. Он незамедлительно вызвал полицию. Купюра изъята и направлена на исследование, которое подтвердило, что она поддельная.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».
Сотрудники ОМВД России по Ивановскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изучили записи камеры видеонаблюдения, определили общие признаки автомобиля, на котором мог передвигаться злоумышленник. При осуществлении дальнейших мероприятий установили транспортное средство и его владельца. Выяснилось, что мужчина несколько дней назад приобрёл его у жителя одного из сёл Ивановского района.
Полицейские установили местонахождение прежнего владельца данного автомобиля. Мужчину, 1990 года рождения, доставили в отдел полиции. Он пояснил, что изготовил поддельную купюру в единственном экземпляре при помощи струйного принтера.
Согласно действующему законодательству за подобное деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком на восемь лет со штрафом.
Принтер полицейские изъяли.
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