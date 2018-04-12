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Тест: Юра, мы всё узнали!
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Тест: Юра, мы всё узнали! 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин широко улыбнулся, сказал «Поехали!» и стал первым человеком, который совершил полёт в космос. С тех пор в этот день во всём мире отмечают День космонавтики, а за рубежом этот день называют Международным днём полёта человека в космос.
Самара, в прошлом Куйбышев — город, который внёс особый вклад в развитие космонавтики. На нашем заводе «Прогресс» собирают ракеты-носители «Союз», которые отправляют в космос людей и грузы. Посмотрите наш большой фоторепортаж из цехов полусекретного по сей день предприятия.
После полёта Юрий Гагарин проходил реабилитацию в военном санатории «Волга» в Куйбышеве.
Именно из Самары Юрий Алексеевич отправился с докладом к Хрущеву
63.ru вместе с Центром подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина и российским космонавтом-испытателем Олегом Блиновым подготовили тест с 11 интересными вопросами о подготовке пилотов, быте в космосе и немного об истории космических полётов. Пройдите тест и узнайте, возьмут ли вас к звёздам.
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