«Арсенал» и «Атлетико» не играли 9 лет. Тогда победу «канонирам» принес дубль Аршавина 

«Арсенал» и «Атлетико» впервые в истории проведут официальный матч 26 апреля в Лондоне. Эта встреча станет первой в двухраундовом противостоянии в рамках 1/2 финала Лиги Европы. Ответная игра пройдет 3 мая в Мадриде.
Отметим, что «канониры» и «матрасники» уже встречались в предсезонном товарищеском турнире. В 2009 году в рамках Кубка "Эмирейтс" лондонцы обыграли мадридцев — 2:1. Оба мяча в составе победителей забил Андрей Аршавин, у проигравших голом отметился Херман Пачеко.
Напомним, «Арсенал» вышел в полуфинал Лиги Европы, обыграв по сумме двух матчей ЦСКА (4:1 — дома, 2:2 — на выезде). «Атлетико», в свою очередь, на пути к четверке сильнейших на стадии 1/8 финала дважды обыграл «Локомотив» (3:0 — дома, 5:1 — на выезде).
The last time we faced @Atleti, we had to rely on some late magic from this guy… ⏱ 86' Arshavin ⏱ 88' Pacheco ⏱ 90' Arshavin Well done to those of you who guessed the correct score of 2-1 👏 pic.twitter.com/vcPdTbmgYt
— Arsenal FC (@Arsenal) 13 апреля 2018 г.