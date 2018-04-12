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Прогноз «Фонбет»: «Атлетико» снова победит «Спортинг»
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Прогноз «Фонбет»: «Атлетико» снова победит «Спортинг» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
12 апреля лиссабонский «Спортинг» на своем поле в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы встретится с мадридским «Атлетико». Матч начнется в 22.05 по московскому времени. В первой игре победили испанцы — 2:0.
КТО ПОБЕДИТ?
"Фонбет" считает, что во втором матче «Атлетико» снова окажется сильнее. На победу мадридцев можно поставить за 1.85, на победу «Спортинга» — за 4.50, на ничью — за 3.40.
Клиенты «Фонбет» согласны с таким прогнозом: 94% игроков поставили на «Атлетико», всего 2% — на «Спортинг» и 4% — на ничью.
КТО ПРОЙДЕТ В ПОЛУФИНАЛ?
Букмекеры «Фонбет» полагают, что в следующую стадию Лиги Европы пройдет «Атлетико». На выход мадридцев в 1/2 финала турнира можно поставить за 1.01, на проход «Спортинга» — за 16.00.
Большинство клиентов «Фонбет» согласно с букмекерами: 95% игроков поставили на «Атлетико» и только 5% — на «Спортинг».
СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?
"Фонбет" считает, что команды забьют меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.60, на тотал больше 2,5 — с коэффициентом 2.35.
Большинство клиентов «Фонбет» уверено в том, что в матче будет больше двух голов. На тотал больше 2,5 поставили 77% игроков, на тотал меньше 2,5 — 23%.
НА ЧТО СТАВЯТ В «ФОНБЕТ»?
Самой популярной стала ставка на победу «Атлетико» — ее выбрали 69% клиентов «Фонбет». 10% игроков поставили на то, что мадридцы не проиграют, 8% — на тотал больше 1,5. 6% клиентов сделали ставку на гол «Атлетико».
А СКОЛЬКО СТАВЯТ?
Самая крупная ставка — на победу «Атлетико». Она входит в экспресс на сумму 170 000 рублей. В среднем на матч «Спортинга» и «Атлетико» ставят 675 рублей.
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