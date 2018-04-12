Прогноз «Фонбет»: «Атлетико» снова победит «Спортинг»

12 апреля лиссабонский «Спортинг» на своем поле в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы встретится с мадридским «Атлетико». Матч начнется в 22.05 по московскому времени. В первой игре победили испанцы — 2:0.

КТО ПОБЕДИТ?

"Фонбет" считает, что во втором матче «Атлетико» снова окажется сильнее. На победу мадридцев можно поставить за 1.85, на победу «Спортинга» — за 4.50, на ничью — за 3.40.

Клиенты «Фонбет» согласны с таким прогнозом: 94% игроков поставили на «Атлетико», всего 2% — на «Спортинг» и 4% — на ничью.

КТО ПРОЙДЕТ В ПОЛУФИНАЛ?

Букмекеры «Фонбет» полагают, что в следующую стадию Лиги Европы пройдет «Атлетико». На выход мадридцев в 1/2 финала турнира можно поставить за 1.01, на проход «Спортинга» — за 16.00.

Большинство клиентов «Фонбет» согласно с букмекерами: 95% игроков поставили на «Атлетико» и только 5% — на «Спортинг».

СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?

"Фонбет" считает, что команды забьют меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.60, на тотал больше 2,5 — с коэффициентом 2.35.

Большинство клиентов «Фонбет» уверено в том, что в матче будет больше двух голов. На тотал больше 2,5 поставили 77% игроков, на тотал меньше 2,5 — 23%.

НА ЧТО СТАВЯТ В «ФОНБЕТ»?

Самой популярной стала ставка на победу «Атлетико» — ее выбрали 69% клиентов «Фонбет». 10% игроков поставили на то, что мадридцы не проиграют, 8% — на тотал больше 1,5. 6% клиентов сделали ставку на гол «Атлетико».

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка — на победу «Атлетико». Она входит в экспресс на сумму 170 000 рублей. В среднем на матч «Спортинга» и «Атлетико» ставят 675 рублей.

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