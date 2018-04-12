Прогноз на матч Спортинг — Атлетико: какого матча ждать в Лиссабоне

«Спортинг» Лиссабон — «Атлетико» Мадрид. Прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы (12.04.2018, 22:05 мск).

Испанские клубы не за последние два дня заставили очень серьёзно понервничать своих болельщиков в Лиге чемпионов, потеряв два клуба из трёх. Мадридский «Атлетико» остаётся единственным представителем страны в Лиге Европы, и постарается не потерять это присутствие. Шансы для этого достаточно высокие — не проиграть в Лиссабоне «Спортингу» крупнее, чем в один мяч. Букмекеры практически не сомневаются в проходе мадридцев, предлагая минимальный коэффициент 1.03 на выход «Атлетико» в полуфинал.

"Спортинг" Лиссабон

"Спортинг" близок к своему провальному окончанию сезона. Уменьшение португальской лигочемпионской квоты, спровоцированной прогрессом российских клубов в еврокубках, больнее всего сказывается как раз на «львах». Накануне первого матча с «Атлетико» команда Жорже Жезуша проиграла в гостях «Браге», проигрывая теперь «Порту» и «Бенфике» 5 и 6 очков соответственно в чемпионате Португалии.

После поражения в Мадриде 0:2 президент «Спортинга» Бруну ди Карвалью резко высказался с критикой в адрес футболиста, на что те в ответ прошлись по владельцу клуба в социальных сетях. Ответная реакция взбесила президента, который в сердцах объявил об отстранении почти двух десятков футболиста из первой команды. Но вскоре после заседания совета директоров клуба это решение было отменено.

Не сыграют: Фабиу Коэнтрау и Бас Дост (дисквалифицированы). Даниэл Поденсе (травмирован).

"Атлетико" Мадрид

Что касается «Атлетико», то выходу этой команды в Лигу чемпионов на следующий сезон ничего не угрожает. Однако «матрасники» всё равно очень хотят выиграть этот трофей. После вылета из Лиги чемпионов для команды Диего Симеоне всё складывается хорошо, и «Атлетико» вполне можно называть главным фаворитом турнира. Нельзя сказать, что мадридцы были намного лучше «Спортинга» в первом матче, но они смогли по-максимуму использовать грубейшие ошибки соперника. Между матчами с лиссабонцами «матрасником» пришлось сыграть в Ла Лиге дерби с "Реалом" , и на «Сантьяго Бернабеу» в итоге была зафиксирована ничья 1:1 — в дебюте второго тайма Гризманн оперативно ответил на гол Роналду.

Не сыграет: Филипе Луис (травмирован).

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Матч «Спортинг» — «Атлетико» будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч! Футбол 3». Старт трансляции намечен на 21:55 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция этой встречи состоится на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Спортинг" и «Атлетико» в прошлый и единственный раз встречались друг с другом в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне 2009/2010. Тогда команды сыграли друг с другом дважды вничью — 0:0 и 2:2, причём забитые голы были только в Лиссабоне, что позволило пройти дальше «матрасникам». Сейчас у мадридцев более простая задача — удержать имеющееся преимущество в 2 мяча.

Интересные факты

На предыдущих стадиях «Спортинг» прошёл "Астану" (1:1, 3:3) и «Викторию» (2:0, 1:2);

"Спортинг" имеет 19-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах (+15=4-0, 47:8). В этом сезоне только «Барселона» смогла победить на «Жозе Алваладе»;

В 12-ти из последних 13-ти домашних матчей «Спортинг» не пропускал;

"Спортинг" выиграл лишь 2 матча из последних семи в Лиге Европы (+2=1-4, 10:12);

8 из девяти голов в нынешней Лиге Европе «Спортинг» забивал во втором тайме;

На предыдущих стадиях «Атлетико» прошёл «Копенгаген» (4:1, 1:0) и «Локомотив» (3:0, 5:1);

"Атлетико" имеет 6-матчевую победную серию в Лиге Европы (+6=0-0, 16:2);

"Атлетико" выиграл лишь 1 из последних четырёх выездных матчей (+1=1-2, 7:5);

"Атлетико" пропускал в каждом из последних шести выездных матчей.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"