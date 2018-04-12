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Сильнейшие яхтсмены России встретятся на сочинской акватории с 13 по 15 апреля
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Сильнейшие яхтсмены России встретятся на сочинской акватории с 13 по 15 апреля 

SPORT24.ru 1 час назад
В конце марта Сочи встречал участников крупнейшего парусного проекта России Национальная парусная Лига. С 13 по 15 апреля на акватории напротив КЗ «Фестивальный» пройдет II этап Высшего дивизиона Лиги, а с 20 по 22 апреля — Премьер дивизиона.
«Сезон только начался, а генеральная линия противостояния команд Высшего дивизиона уже обретает очертания: традиционно сильно выступают чемпионы трех прошлых лет: Navigator Sailing Team (Москва, победитель Лиги-2015), Повелитель паруса — Европа (Екатеринбург, победитель Лиги-2016) и Повелитель паруса — Азия (Екатеринбург, победитель Лиги-2017). Не меньших успехов уже на старте нового сезона добились команды ArtTube RUS1 (Москва/Таганрог), Конаково Ривер Клаб (Тверская обл.), ПИРогово (Московская обл.), Академия парусного спорта я/к Санкт-Петербурга, Leviathan (Москва/Санкт-Петербург)», — отмечается в пресс-релизе.
Главное новшество наступившего сезона Лиги — проведение детской регаты в рамках проекта. В субботу, 14 апреля, будет проведена вторая регата сезона на яхтах класса «Оптимист», участвовать в которой будут воспитанники сочинской спортивной школы. У любого ребенка, который придет со своими родителями в этот день посмотреть гонки Лиги, будет возможность сесть под парус и попробовать себя в качестве яхтсмена. Для этого нужно будет активно участвовать в конкурсах и викторинах, которые будут организованы на берегу, в районе гоночной деревни.
Прямая трансляция всех этапов проекта будет доступна на официальном канале Федерации в YouTube, а также на сайтах партнеров проекта.
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