На Алтай-Коксе состоялись соревнования по футболу

16 мужских команд Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) приняли участие в соревнованиях по футболу.

В высшей лиге, где соревновались пять сильнейших команд прошлого сезона игр, победила команда цеха улавливания. На втором месте — футболисты пожарно-аварийной спасательной службы. На третьем — спортсмены второго коксового отделения.

В первой лиге, где соревновались остальные команды, лучший результат показали сотрудники электроцеха. Второе место заняли спортсмены ремонтного цеха. Третье — команда теплоэлектроцентрали.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.