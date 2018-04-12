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На Алтай-Коксе состоялись соревнования по футболу
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На Алтай-Коксе состоялись соревнования по футболу 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
16 мужских команд Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) приняли участие в соревнованиях по футболу.
В высшей лиге, где соревновались пять сильнейших команд прошлого сезона игр, победила команда цеха улавливания. На втором месте — футболисты пожарно-аварийной спасательной службы. На третьем — спортсмены второго коксового отделения.
В первой лиге, где соревновались остальные команды, лучший результат показали сотрудники электроцеха. Второе место заняли спортсмены ремонтного цеха. Третье — команда теплоэлектроцентрали.
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
АиФ — Алтай: последние новости
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