Нигматуллин о Головине: не нужно устраивать «ярмарку талантов»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о предстоящем матче четвертьфинала Лиги Европы между ЦСКА и «Арсеналом». Слова специалиста приводит газета «Известия»

"По итогам первого матча нельзя сказать, что кому-то просто повезло, а кому-то нет. Класс футболистов «Арсенала» сыграл свою роль, и они были действительно гораздо сильнее", — сказал эксперт.

Нигматуллин также ответил на вопрос об интересе к Александру Головину со стороны лондонского клуба.

"Сейчас, думаю, «ярмарку талантов» устраивать не нужно. Выходить на поле с целью покрасоваться и показать себя не стоит. Главное, чтобы вся команда играла хорошо и показала достойный футбол", — подчеркнул он.

Ранее Российская футбольная Премьер-лига пожелала ЦСКА повторить подвиг итальянской «Ромы» в ответном поединке с лондонским «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы.