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Нигматуллин о Головине: не нужно устраивать «ярмарку талантов»
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Нигматуллин о Головине: не нужно устраивать «ярмарку талантов» 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о предстоящем матче четвертьфинала Лиги Европы между ЦСКА и «Арсеналом». Слова специалиста приводит газета «Известия».
"По итогам первого матча нельзя сказать, что кому-то просто повезло, а кому-то нет. Класс футболистов «Арсенала» сыграл свою роль, и они были действительно гораздо сильнее", — сказал эксперт.
Нигматуллин также ответил на вопрос об интересе к Александру Головину со стороны лондонского клуба.
"Сейчас, думаю, «ярмарку талантов» устраивать не нужно. Выходить на поле с целью покрасоваться и показать себя не стоит. Главное, чтобы вся команда играла хорошо и показала достойный футбол", — подчеркнул он.
Ранее Российская футбольная Премьер-лига пожелала ЦСКА повторить подвиг итальянской «Ромы» в ответном поединке с лондонским «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы.
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