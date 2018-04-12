Супермаркеты отберут лекарства у аптек

Торговым сетям теперь предлагается разрешить продажу медикаментов без специальной лицензии на фармацевтическую деятельность. Это право предоставляется только компаниям, основным видом деятельности которых является розничная торговля пищевыми продуктами, поясняется в новой редакции законопроекта. Ретейлеру достаточно будет уведомить Росздравнадзор об осуществлении фармацевтической деятельности, отмечает издание.

В законопроекте также представлен перечень из 34 групп безрецептурных препаратов, среди которых сердечные средства, жаропонижающие и болеутоляющие свечей, лекарства от аллергии, ушные капли и капли от насморка, а также системы для переливания крови.

По мнению представителей аптечного бизнеса, новые правила приведут не только к закрытию аптек, но и к росту фальсифицированных лекарств на потребительском рынке. В продуктовом ретейле считают, что покупатели только выиграют от увеличения конкуренции на рынке лекарств.

Ранняя версия законопроекта подразумевала получение торговыми сетями лицензии на фармацевтическую деятельность и продажу в них безрецептурных препаратов.

В феврале «Коммерсантъ» писал о том, что из-за закона, разрешающего продовольственным магазинам продажу безрецептурных лекарств, половине аптек грозит уход с рынка.