Андрей Тихонов: «Доля тренера такова, что при поражениях можешь остаться без работы»

Наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов отметил, что главный тренер в любой момент может остаться без работы.

— Вчера «Барселона» уступила «Роме» и вылетела из Лиги чемпионов. Сегодня "Реал" чуть повторил тот же путь. Что происходит в мировом футболе?

— Я не понимаю! Это футбол. Болельщики за такую непредсказуемость его и любят.

— Чем будете заниматься во время чемпионата мира? Может, будете комментатором?