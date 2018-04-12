Андрей Тихонов: «Доля тренера такова, что при поражениях можешь остаться без работы» 

Наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов отметил, что главный тренер в любой момент может остаться без работы.
— Вчера «Барселона» уступила «Роме» и вылетела из Лиги чемпионов. Сегодня "Реал" чуть повторил тот же путь. Что происходит в мировом футболе?
— Я не понимаю! Это футбол. Болельщики за такую непредсказуемость его и любят.
— Чем будете заниматься во время чемпионата мира? Может, будете комментатором?
— Комментатором — 100 процентов нет. Буду обычным болельщиком. Возможно, у телевизора. Есть определенные задачи. Доля тренера такова, что когда ты выигрываешь — все хорошо. А когда проигрываешь — можешь остаться без работы. (Михаил ГОНЧАРОВ)