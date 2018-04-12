Клычков обязал своих чиновников меньше болтать

В регламент правительства Орловской области врио губернатора Андрей Клычков внёс некоторые изменения.

Редактура коснулась постановления от 17 июня 2015 года № 265 «Об утверждении регламента правительства Орловской области». Новая редакция появилась у пункта 3.9.

Согласно обновлённому документу, изменяются временные ограничения для выступающих на заседаниях правительства региона. Ранее для докладов на совещании был предусмотрен 15-и минутный временной отрезок, для содокладов отводилось 10 минут, выступления в прениях регламентировались пятью минутами.

Согласно новой редакции, чиновники с докладами и содокладами должны укладываться в 5 минут, столько же выделяется для дискуссий в обсуждениях.

Клычков лично будет контролировать выступления, поскольку в распоряжении возложил эту обязанность на себя.