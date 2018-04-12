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Клычков обязал своих чиновников меньше болтать
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Клычков обязал своих чиновников меньше болтать 

РИА 57 47 минут назад
Фото: РИА 57
В регламент правительства Орловской области врио губернатора Андрей Клычков внёс некоторые изменения.
Редактура коснулась постановления от 17 июня 2015 года № 265 «Об утверждении регламента правительства Орловской области». Новая редакция появилась у пункта 3.9.
Согласно обновлённому документу, изменяются временные ограничения для выступающих на заседаниях правительства региона. Ранее для докладов на совещании был предусмотрен 15-и минутный временной отрезок, для содокладов отводилось 10 минут, выступления в прениях регламентировались пятью минутами.
Согласно новой редакции, чиновники с докладами и содокладами должны укладываться в 5 минут, столько же выделяется для дискуссий в обсуждениях.
Клычков лично будет контролировать выступления, поскольку в распоряжении возложил эту обязанность на себя.
Сообщение Клычков обязал своих чиновников меньше болтать появились сначала на РИА 57.
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