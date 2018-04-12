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Посольство России в Киргизии передало награду близким павшего солдата
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Посольство России в Киргизии передало награду близким павшего солдата 

Российская Газета 39 минут назад
Российские дипломаты передали удостоверение о награждении орденом Отечественной войны II степени бойца Красной армии Нурдина Эралиева его дочери Майрам.
Более 70 лет солдат считался пропавшим без вести. Родственники бойца долгое время пытались разыскать хоть какую-то информацию о нем, но все усилия были безуспешными. Лишь два года назад благодаря российским поисковикам удалось узнать, что Нурдин Эралиев принимал участие в прорыве блокады Ленинграда. Позже стало известно, что за проявленное в бою мужество и героизм приказом командира 79 стрелкового корпуса N 051/н от 18 июля 1944 года Эралиев был удостоен ордена Отечественной войны II степени. Однако получить награду отважный солдат не успел. Он пал смертью храбрых в бою под Псковом.
— Мы очень хотели узнать, где похоронен отец, — рассказала Майрам Нурдинова. — Обращались в архив и другие инстанции, но лишь в 2016-м году из России нам пришло сообщение, что его могила находится под Псковом. Теперь у нас появилась возможность посетить это место и отдать дань памяти. От всей души благодарю сотрудников посольства и всех тех, кто принимал участие в поиске моего отца. К сожалению, в 1990 году случился пожар, в котором все письма и фото отца сгорели. Так что теперь эта орденская книжка будет самой дорогой памятью в нашей семье.
Удостоверение о награждении Нурдина Эралиева орденом Отечественной войны II степени было направлено в Киргизию из Управления делами президента Российской Федерации по государственным наградам. Церемония вручения состоялась в посольстве РФ в Бишкеке.
Справка «РГ»
Орден Отечественной войны II степени учрежден в 1942 году. Награждались им солдаты и матросы, офицеры и партизаны за боевые заслуги, грамотное командование и определенное количество боевых вылетов.
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