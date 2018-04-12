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Тест: Угадай мультфильм по пришельцу
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Тест: Угадай мультфильм по пришельцу 

Tlum.ru 30 минут назад
Фото: Tlum.ru
Наверное, каждый из нас хоть раз задумывался: «А вдруг где-то еще есть разумная жизнь? Интересно, как выглядят эти инопланетяне?». Да, интересный вопрос и ответа на него не найти. Хотя аниматоры постоянно придумывают все новых и новых пришельцев, наделяя их очень разной внешностью. Может они что-то знают, иначе откуда такая фантазия?
Во всем этом разнообразии анимационных инопланетных видов не так-то просто разобраться. Как думаете, сможете угадать мультфильм всего по одному кадру с инопланетянином? Давайте проверим ваши знания в анимационной космобиологии. Детей не забудьте позвать, они помогут!
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