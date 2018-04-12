Эксперт прокомментировал игру Головина в матче против «Арсенала» 

Бывший советский и российский футболист Сергей Кирьяков рассказал о перспективах полузащитника московского ЦСКА Александра Головина. Слова специалиста приводит газета «Известия».
"Головин неплохо себя проявил в первой встрече. Это мнение складывается не только из-за забитого гола — он показал неплохую игру в целом.
Александр действовал на не совсем привычной для себя позиции опорного полузащитника, и это было заметно. Тем не менее он смог показать себя, хорошо работал с мячом", — отметил эксперт.
Ранее Российская футбольная Премьер-лига пожелала московскому ЦСКА повторить подвиг итальянской «Ромы» в ответном поединке с лондонским «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы.