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Эксперт прокомментировал игру Головина в матче против «Арсенала»
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Эксперт прокомментировал игру Головина в матче против «Арсенала» 

Газета.Ru 16 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший советский и российский футболист Сергей Кирьяков рассказал о перспективах полузащитника московского ЦСКА Александра Головина. Слова специалиста приводит газета «Известия».
"Головин неплохо себя проявил в первой встрече. Это мнение складывается не только из-за забитого гола — он показал неплохую игру в целом.
Александр действовал на не совсем привычной для себя позиции опорного полузащитника, и это было заметно. Тем не менее он смог показать себя, хорошо работал с мячом", — отметил эксперт.
Ранее Российская футбольная Премьер-лига пожелала московскому ЦСКА повторить подвиг итальянской «Ромы» в ответном поединке с лондонским «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы.
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