Эксперт прокомментировал игру Головина в матче против «Арсенала»

"Головин неплохо себя проявил в первой встрече. Это мнение складывается не только из-за забитого гола — он показал неплохую игру в целом.

Александр действовал на не совсем привычной для себя позиции опорного полузащитника, и это было заметно. Тем не менее он смог показать себя, хорошо работал с мячом", — отметил эксперт.

Ранее Российская футбольная Премьер-лига пожелала московскому ЦСКА повторить подвиг итальянской «Ромы» в ответном поединке с лондонским «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы.