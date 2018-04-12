Джорджо Кьеллини: Арбитру не хватило смелости и совести

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча с «Ювентусом» 1/4 финала Лиги чемпионов (1:3).

«Ситуация с пенальти? Это не должно удивлять нас. «Бавария» прошла через это год назад, теперь очередь «Ювентуса». От первого до второго матча произошло практически все.

Смешно, что итальянец, назначающий судей в УЕФА (Пьерлуиджи Коллина — прим.ред.) говорил, что в Лиге чемпионов все хорошо. Никто не верил, что мы можем все перевернуть, но мы верили, и это поможет нам в Лиге чемпионов в дальнейшем. Это наша цель на будущее.

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Видеоповторы? Дело не только в них. Все равно арбитру нужна смелость и совесть. Судья должен меньше делать из себя главного героя и принимать только однозначные решения. Вы могли сразу сказать, что это не пенальти, но, посмотрев видео, это выглядит просто смешно.

Мы должны помнить, что мы вели 3:0 в матче с «Реалом» на его поле. Только сумасшедший мог в это поверить. Мы могли забить пять или шесть мячей. Мы должны гордиться собой. Теперь мы хотим выиграть седьмое скудетто», — цитирует Кьеллини Football Italia.