Зинедин Зидан: Думаю, пенальти был

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о назначении пенальти в конце ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:3) на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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«Я не видел момент, но мне сказали, что пенальти был, — приводит Football Italia слова Зидана. — Судья дал свисток, и ничего не поменяешь. Думаю, это был пенальти».

Напомним, «Реал» выиграл первый матч в Турине со счетом 3:0 и за счет пенальти, реализованного Роналду в конце ответной игры на «Сантьяго Бернабеу», вышел в полуфинал.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча