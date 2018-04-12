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Минниханов запуском ракеты поздравил татарстанцев с Днем космонавтики
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Минниханов запуском ракеты поздравил татарстанцев с Днем космонавтики 

Казанский репортер 28 минут назад
Из сквера на площади Свободы в Казани стартовала ракета. Таким образом, президент РТ Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем космонавтики. Ракета была установлена прямо за спиной вождя мирового пролетариата — Владимира Ильича Ленина. Три, два, один… Поехали! Площадь окутало дымом, а затем день снова пошел своим чередом.
«Доброе утро! Хэерле иртэ!» — традиционно, обратился к подписчикам Минниханов.
На всякий случай, уточним. Запуск — своего рода открытка от президента РТ, нарисованная дизайнерами для татарстанцев и подписчиков из других частей России и мира.
Доброе утро! Хэерле иртэ! Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 11 Апр 2018 в 8:28 PDT
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