Минниханов запуском ракеты поздравил татарстанцев с Днем космонавтики

Из сквера на площади Свободы в Казани стартовала ракета. Таким образом, президент РТ Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем космонавтики. Ракета была установлена прямо за спиной вождя мирового пролетариата — Владимира Ильича Ленина. Три, два, один… Поехали! Площадь окутало дымом, а затем день снова пошел своим чередом.

«Доброе утро! Хэерле иртэ!» — традиционно, обратился к подписчикам Минниханов.

На всякий случай, уточним. Запуск — своего рода открытка от президента РТ, нарисованная дизайнерами для татарстанцев и подписчиков из других частей России и мира.

Доброе утро! Хэерле иртэ! Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 11 Апр 2018 в 8:28 PDT