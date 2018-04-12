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Президент Аргентины: «1:6 от Испании? На ЧМ-2018 результат будет совсем другим»
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Президент Аргентины: «1:6 от Испании? На ЧМ-2018 результат будет совсем другим» 

SPORT24.ru 9 минут назад
Президент Аргентины Маурисио Макри выразил надежду на то, что аргентинские футболисты возьмут реванш у сборной Испании за разгромное поражение со счетом 1:6 в товарищеском матче в Мадриде в конце марта. Соответствующее заявление Макри сделал, выступая в Буэнос-Айресе на встрече, посвященной поощрению бизнеса между Испанией и Аргентиной.
«Я надеюсь на реванш в четвертьфинале чемпионата мира с участием Месси. Результат будет совсем другим», — цитирует президента Аргентины Marca.
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси не смог сыграть в мартовском товарищеском матче с Испанией из-за повреждения. На ЧМ-2018 в России Аргентина сыграет в одной группе с Исландией, Хорватией и Нигерией. Соперниками испанцев по группе будут Португалия, Иран и Марокко.
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