Президент Аргентины: «1:6 от Испании? На ЧМ-2018 результат будет совсем другим»

Президент Аргентины Маурисио Макри выразил надежду на то, что аргентинские футболисты возьмут реванш у сборной Испании за разгромное поражение со счетом 1:6 в товарищеском матче в Мадриде в конце марта. Соответствующее заявление Макри сделал, выступая в Буэнос-Айресе на встрече, посвященной поощрению бизнеса между Испанией и Аргентиной.

«Я надеюсь на реванш в четвертьфинале чемпионата мира с участием Месси . Результат будет совсем другим», — цитирует президента Аргентины Marca.

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси не смог сыграть в мартовском товарищеском матче с Испанией из-за повреждения. На ЧМ-2018 в России Аргентина сыграет в одной группе с Исландией, Хорватией и Нигерией. Соперниками испанцев по группе будут Португалия, Иран и Марокко.