Прогноз на матч Зальцбург — Лацио: способны ли австрийцы совершить камбек

«Ред Булл Зальцбург» — «Лацио». Прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы (12.04.2018, 22:05 мск).

Едва ли не самым драматичным матчем среди первых четвертьфинальных поединков Лиги Европы стала битва в Риме, где «Лацио» сумел одолеть «Зальцбург» со счётом 4:2. Хотя ещё в середине второго тайма на табло «Стадио Олимпико» была совсем невыгодная для «орлов» ничья 2:2. Но команда Симоне Индзаги всё же сумела получить достаточно комфортное преимущество, которое теперь делает её фаворитом противостояния. Букмекеры оценивают проход «Лацио» в следующий раунд коэффициентом 1.22. Тем не менее австрийцы не намерены сдаваться и будут биться до последней минуты ответного домашнего поединка.

"Ред Булл Зальцбург"

Неделю назад «Зальцбург» приехал в Рим имея впечатляющую серию без поражений из 35-ти матчей кряду. В Италии «быки» по игре мало в чём уступали римлянам, разве что в индивидуальном мастерстве. В середине второго тайма Марко Розе провёл отличную замену, и японец Минамино сравнял счёт сразу после выхода на поле. Но после этого австрийцы умудрились потерять концентрацию, пропустив два гола кряду, на которые ответить уже попросту не оставалось сил. После этого в воскресенье «Зальцбург» проиграл и во внутреннем чемпионате, уступив в гостях ЛАСКу 0:1, играя практически резервным составом. В чемпионате Австрии позиции «быков» не пошатнулись — они не упустят чемпионский титул, всё равно имея отрыв от ближайшего преследователя в 8 очков.

Не сыграет: Диади Самассеку (дисквалифицирован).

"Лацио"

Римляне очень слабо провели отрезок сезона с конца января по середину марта. Благо, команда Симоне Индзаги вовремя спохватилась, прервав очередную 4-матчевую безвыигрышную серию гостевой победой над киевским «Динамо» (2:0), которая и подарила «Лацио» путёвку в четвертьфинал Лиги Европы. После этого была ещё неудачная ничья дома с «Болоньей» (1:1), но теперь «орлы» имеют 3-матчевую победную серию. В Серии А «бьянкочелести» снова вышли на третье место, но там всё остаётся весьма плотно — отрыв от пятой команды составляет всего 1 очко. А в ближайшее воскресенье «Лацио» играть принципиальное и архиважное в турнирном плане дерби с «Ромой». Но Симоне Индзаги нельзя позволять держать своим подопечным предстоящую зарубу с земляками на поле «Ред Булл Арены», иначе команда точно умудрится растерять своё преимущество.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

На телеканале «Матч! Футбол 2» в 21:55 по московскому времени начнётся прямая трансляция из Австрии. Прямая текстовая трансляция матча «Зальцбург» — «Лацио» будет проходить на просторах портала LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Впервые «Зальцбург» с «Лацио» пересекался в очном противостоянии в сезоне 2009/2010, и тогда на групповой стадии Лиги Европы австрийцы дважды обыграли итальянцев с одинаковым счётом 2:1, что позволило выйти из группы с первого места. В нынешнем сезоне в первом матче римляне смогли реваншироваться, победив 4:2, и теперь им достаточно просто не растерять имеющееся преимущество.

Интересные факты

На предыдущих стадиях «Зальцбург» прошёл «Реал Сосьедад» (2:2, 2:1) и дортмундскую «Боруссию» (2:1, 0:0);

"Зальцбург" имеет 36-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах (+28=8-0). В последний раз «быки» дома проигрывали в ноябре 2016-го года;

"Зальцбург" не пропустил ни одного гола в последних пяти домашних матчах (+4=1-0, 15:0);

В семи из последних десяти последних домашних матчей в Лиге Европы «Зальцбург» не пропускал. В остальных трёх матчах пропускал ровно по одному голу;

На предыдущих стадиях «Лацио» прошёл «Стяуа» (0:1, 2:1) и киевское «Динамо» (2:2, 2:0);

"Лацио" имеет 7-матчевую беспроигрышную серию (+4=3-0, 19:10), причём последние 3 матча были выиграны (+3=0-0, 12:5);

В последних четырёх матчах «Лацио» проходила ставка «Обе забьют»;

В последних четырёх выездных матчах «Лацио» забивал не менее двух голов.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"