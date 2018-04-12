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Челябинская полиция проверяет информацию о выброшенной в окно кошке
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Челябинская полиция проверяет информацию о выброшенной в окно кошке 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
По сообщению в соцсетях о погибшей после падения с высотки кошке полиция Челябинска проводит проверку. Очевидцы утверждают, что животное сбросили с балкона одной из девятиэтажек микрорайона «Парковый» на глазах у гуляющих во дворе детей.
— Заявление о жестоком обращении с животными зарегистрировано по сообщениям в социальных сетях сегодня, 12 апреля, — рассказала 74.ru сотрудник пресс-службы УМВД по Челябинску Любовь Гайнулина. — На место происшествия сотрудников правоохранительных органов никто не вызывал. Возмущение жителей ограничилось сообщениями в социальных сетях. Проводится проверка. В таких случаях мы рекомендуем незамедлительно обращаться в полицию.
— На Краснопольском проспекте, 7а из окна с последнего этажа сбросили кошку, — написал один из пользователей сообщества «Парковый» в соцсети. — Со слов детей, с балкона вытянулась рука, и чёрную кошку за шкирку отпустили за балкон.
Во время происшествия во дворе гуляли дети, которые стали разглядывать погибшее животное. Очевидцы рассказали, что некоторые дети, увидев тело кошки под балконом, расплакались.
Похожий случай произошёл в октябре 2016 года в микрорайоне «Парковый-2». Там челябинец выбросил с девятого этажа на улице Петра Сумина, 14 двух котов. Ролики появились в социальных сетях. Мировой судья признал мужчину виновным в жестоком обращении с животными из хулиганских побуждений.
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