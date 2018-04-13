Тренер Аввакумовой рассказал о причинах возвращения спортсменки в Россию

"С мая 2017 года было много стрессовых ситуаций, после которых мы приняли решение завершить выступления за эту страну. В ходе сезона Катю несколько раз выгоняли из команды, и только благодаря стараниям вице-президента KBU Джона Мин-Кина ей удалось продолжить выступать на этапах Кубка мира", — заявил тренер.

Никифиров также отметил, что в южнокорейской сборной к спортсменке относились не лучшим образом.

"Ей предъявляли необоснованные претензии партнеры по команде, давило руководство. Порой доходило до абсурда. Например, в Контиолахти ей сказали, что она не будет выступать в гонке за 40 минут до старта.

А на чемпионате Европы, наоборот, заставили выступать с температурой, пояснив, что в противном случае она не поедет на Олимпиаду. При этом Катя помогла Корее увеличить олимпийскую квоту с двух до четырех спортсменок", — добавил он.

Ранее сообщалось, что южнокорейская биатлонистка Аввакумова вернется в сборную России.