Тренер Аввакумовой рассказал о причинах возвращения спортсменки в Россию 

Тренер южнокорейской биатлонистки Екатерины Аввакумовой Вячеслав Никифоров прокомментировал решение спортсменки вернуться в состав сборной России. Слова специалиста приводит газета «Известия».
"С мая 2017 года было много стрессовых ситуаций, после которых мы приняли решение завершить выступления за эту страну. В ходе сезона Катю несколько раз выгоняли из команды, и только благодаря стараниям вице-президента KBU Джона Мин-Кина ей удалось продолжить выступать на этапах Кубка мира", — заявил тренер.
Никифиров также отметил, что в южнокорейской сборной к спортсменке относились не лучшим образом.
"Ей предъявляли необоснованные претензии партнеры по команде, давило руководство. Порой доходило до абсурда. Например, в Контиолахти ей сказали, что она не будет выступать в гонке за 40 минут до старта.
А на чемпионате Европы, наоборот, заставили выступать с температурой, пояснив, что в противном случае она не поедет на Олимпиаду. При этом Катя помогла Корее увеличить олимпийскую квоту с двух до четырех спортсменок", — добавил он.
Ранее сообщалось, что южнокорейская биатлонистка Аввакумова вернется в сборную России.