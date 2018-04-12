Генерального секретаря минфина Японии обвинили в домогательствах к журналисткам

ТОКИО, 12 апреля. / ТАСС /. Высокопоставленный чиновник министерства финансов Японии обвиняется в сексуальных домогательствах к журналисткам. Эта тема была поднята в четверг в ходе прений в парламенте.

Ранее на этой неделе еженедельник «Сюкан синтё» сообщил, что генеральный секретарь министерства финансов Дзюнъити Фукуда неоднократно допускал непристойные высказывания в адрес журналисток. Отмечалось, что он спрашивал, можно ли потрогать их за определенные части тела и приглашал пойти с ним в отель.

"Принимая во внимания ситуацию в министерстве, мною [Фукуде] был сделан строгий выговор", — сказал в четверг министр финансов и вице-премьер Японии Таро Асо.

Сложившуюся ситуацию резко осудили как представители правящего блока, так и оппозиционные партии. «Это просто возмутительно. От лица правительства мы намерены подойти к этому вопросу со всей строгостью», — цитирует агентство Kyodo слова Ёсихисы Иноуэ, генерального секретаря входящей в правящую коалицию партии Комэйто.

"Просто немыслимо, что многократно допускавший подобные высказывания человек занимает высокий пост в министерстве финансов", — подчеркнули в оппозиционной Партии надежды.