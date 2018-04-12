В Ульяновской области пройдет первый в этом году субботник

Первый весенний субботник объявлен в Ульяновской области 13 апреля. До 1 июня в регионе продлится месячник по благоустройству. По словам губернатора Сергея Морозова особое внимание должно быть уделено местам проведения традиционных легкоатлетических эстафет и майских праздников. В течение периода пройдут тотальные обследования на предмет сооружения незаконных строений и рекламных конструкций. Следующие субботники пройдут 27 апреля и 4 мая. А день 18 мая и вовсе обозначен как «Единый день чистоты и порядка».