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В Ульяновской области пройдет первый в этом году субботник
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В Ульяновской области пройдет первый в этом году субботник 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Первый весенний субботник объявлен в Ульяновской области 13 апреля. До 1 июня в регионе продлится месячник по благоустройству. По словам губернатора Сергея Морозова особое внимание должно быть уделено местам проведения традиционных легкоатлетических эстафет и майских праздников. В течение периода пройдут тотальные обследования на предмет сооружения незаконных строений и рекламных конструкций.
Следующие субботники пройдут 27 апреля и 4 мая. А день 18 мая и вовсе обозначен как «Единый день чистоты и порядка».
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