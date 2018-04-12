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Один из лучших футболистов мира отпразднует день рождения в Подмосковье
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Один из лучших футболистов мира отпразднует день рождения в Подмосковье 

Аргументы Недели 59 минут назад
Об этом сообщил Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
Речь идет об игроке сборной Аргентины Лионеле Месси, которому 24 июня текущего года исполнится 31 год, передает сегодня портал "Газета.Ru". Оказалось, что на центральной площадке фестиваля футбола в Бронницах планируется организовать большое мероприятие в честь дня рождения спортсмена. Напомним, что Месси и его команда в конце июня будут находиться в России, где пройдет чемпионат мира, сообщает "Советский спорт".
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