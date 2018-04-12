Один из лучших футболистов мира отпразднует день рождения в Подмосковье

Об этом сообщил Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. Речь идет об игроке сборной Аргентины Лионеле Месси , которому 24 июня текущего года исполнится 31 год, передает сегодня портал "Газета.Ru" . Оказалось, что на центральной площадке фестиваля футбола в Бронницах планируется организовать большое мероприятие в честь дня рождения спортсмена. Напомним, что Месси и его команда в конце июня будут находиться в России, где пройдет чемпионат мира, сообщает "Советский спорт" Это неполный текст новости